Российские самолеты приблизились к воздушной границе НАТО: Британия и Германия направили 'Тайфуны' по тревоге

Военно-воздушные силы Великобритании и Германии перехватили три российских военных самолета над Финским заливом. Два истребителя и разведывательный самолет страны-агрессора приблизились к воздушной границе НАТО над Балтийским морем.

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Об этом сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Королевских ВВС.

Согласно сообщению, российский разведывательный самолет летел из материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два истребителя, базировавшихся в Калининграде, и пролетели с ним на юг через северо-западную зону эстонского воздушного пространства.

Королевские ВВС и немецкие "Тайфуны" сопровождали российские самолеты через эту территорию, прежде чем передать их ВВС Швеции.

"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Однако важность перехвата этих самолетов и наша преданность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остаются непоколебимыми и решительными", – заявил пилот ВВС Швеции.

Отмечается, что военно-воздушные силы Великобритании и Германии действуют бок о бок в рамках операции Azotize для защиты восточного фланга границы НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно румынские истребители F-16 перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты. Они были идентифицированы как Су-27, принадлежащие ВС РФ.

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