Российские пропагандисты нашли в Киеве 'истоки' массовых протестов в Казахстане. Видео развесело сеть

Российский пропагандистский канал НТВ выпустил сюжет, где говорится, что "спонсором" массовых протестов в Казахстане стал финансист из Британии Уильям Браудер, а организацией якобы занимался политолог Питер Залмаев. Кроме того, в митингах нашли и украинский след. В сети "сенсационный" материал пропагандистов подняли на смех.

Видео пропагандистов опубликовано на Youtube. Как доказательство журналисты показали якобы переписку Залмаева и финансового распорядителя Браудера Джима Роута, которые, как они говорят, "появились в сети" (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца).

"Расследователи" утверждают, что они "в интересах Госдепартамента США платили местным блогерам за нужную повестку". По их словам, блогеры якобы начали получать деньги за критику власти за несколько лет до начала протестов. В "сюжете" назывались имена блогера Дениса Кривошеева, президента казахстанского альянса блогеров Галым Байтук и директора "Центральноазиатского фонда развития демократии" Толганай Умбеталиевой.

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Telegram-канал "Русский ориенталист", с ссылкой на данные НТВ назвал Залмаева "персонажем с мутной биографией, который работает на американские спецслужбы" и уточнил, что в 2019 году он с украинскими политологами посещал Саудовскую Аравию. Сейчас, как пишет канал, он "работает с Петром Порошенко и украинским политологом Тарасом Березовцом".

Так же пропагандисты заявили, что Залмаев "появился в Киеве лет десять назад". "То его приглашали на ток-шоу в качестве американского политолога, то он сам становился ведущим. Внятно объяснить, чем он занимается в Киеве не мог. Таких персонажей появилось довольно много тогда", – сказано в сообщении.

Сам Залмаев, а также Березовец на своих страницах в Facebook высмеяли "сенсационную" информацию пропагандистов.

"Если вы вдруг не знали о нашей с Залмаевым работе на американские спецслужбы, то лучше вы это узнаете от меня. Такие дела. Мы и не такие дела проворачивали. Кстати, в Казахстане это тоже мы. Признание. Кстати, что правда, с Браудером (в новости он назван Браузером), я действительно знаком. Познакомился в 2020 в Давосе", – написал Березовец. В комментариях в его сообщению в сети пользователи также высмеивали пропагандистский сюжет россиян.

"Я был всегда в этом уверен. Не зря ты американский, а не английский язык учил. А ещё ты вставляешь фразы на латинском. Так и прослеживается связь с Ватиканом", "Плохо, что только на американские. Моссад и МИ-6 могут обидеться", "Давно подозревал, что Петр Залмаев готовит государственный переворот на России", "Помню Залмаева, вместе учились в Нью-Джерси в разведшколе, Питера выгнали со второго курса – не сдал он экзамен по распинанию мальчиков, а мы с Березовцом, звери-отличники до конца доучились, лично Сорос вручал дипломы", – писатели пользователи.

Напомним: протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Людей возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа. Демонстранты добились снижения цен, однако протесты разгорелись с еще большей силой. К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.

Что на самом деле стало причиной протестов в Казахстане и как с этим связана Россия – читайте в нашем материале по ссылке.

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