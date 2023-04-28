Российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги: мстят за помощь Украине

Хакеры страны-агрессора России в четверг, 27 апреля, атаковали серверы муниципалитета столицы Чехии Праги. В государстве считают, что причиной этого является поддержка Украины, которая больше года борется с полномасштабным российским вторжением.

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О хакерской атаке заявил директор одного из департаментов муниципалитета Иржи Кароли, сообщает Ceske Noviny. Что его словам, российская группировка создала неполадки в работе официального сайта Праги и онлайн-трансляции заседания городского совета. Около 16:00 все системы возобновили работу.

"Это так называемая DDoS-атака, то есть перегрузка целевых серверов большим количеством запросов. IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже подписались на нее", – говорится в материале.

Кароли добавил, что специалисты работают над тем, что выяснить, какая именно хакерская группировка стоит за атакой.

Как отмечает издание, количество атак российских хакеров в Чехии возросло после нападения России на Украину в феврале 2022 года. Например, накануне президентских выборов хакеры атаковали, среди прочего, сайты тогдашнего кандидата и нынешнего президента Петра Павела, и сервер Министерства иностранных дел.

Недавно сайт интегрированного транспорта столицы Чехии также подвергся DDoS-атаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госспецсвязи предупредили, что хакеры, работающие на спецслужбы РФ, заражают вирусами взломанное программное обеспечение которое распространяется через торрент-трекеры. После установки такого ПО злоумышленники получают доступ к содержимому устройства и долго могут оставаться незамеченными.