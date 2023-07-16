Российские хакеры атаковали Болгарию из-за помощи Украине
Хакеры из страны-агрессора России 15 июля атаковали официальный сайт парламента Болгарии. За атакой стоит российская хакерская группа NoName057(16).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от партии "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев. По состоянию на вечер 16 июля ресурс уж доступен.
Как отметил депутат, хакеры заблокировали работу портала и разместили на странице фотографию подмигивающего медведя.
"В настоящее время сайт парламента испытывает российскую DDoS-атаки", – писал он.
Причина нападения, по словам Мирчева, намерение Болгарии передать Украине бронетехнику 1980-х из резервов Министерства внутренних дел. Предложение о предоставлении Болгарии 100 бронированных машин должно быть подано на утверждение в парламент.
Сами хакеры на своих социальных сетях подтвердили атаку на сайт парламента Болгарии. Они прямо написали, что сломали сайт из-за намерения государства оказать военную помощь Киеву.
"Болгария отвалила Украины пакетик со 100 единицами бронетехники. Поэтому сайт болгарского Народного собрания получил от нас несколько сотен тысяч DDoS-ракет", – написала группа NoName057(16) в Telegram.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Болгария присоединится к проекту закупок боеприпасов Европейского оборонного агентства. Проект предусматривает наращивание собственных запасов 155-мм снарядов в странах Евросоюза, а также передачу их Украине в ускоренном порядке.
– В июле стало известно, что София впервые передала партию военной помощи Украине не в режиме "секретно". В пакет вошла сотня БТР, которые ранее были закуплены для болгарской армии, но их так и не использовали.
– 6 июля президент Украины Владимир Зеленский 6 июля с официальным визитом посетил Болгарию. Темами переговоров с президентом и премьером стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!