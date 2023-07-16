Российские хакеры атаковали Болгарию из-за помощи Украине

Хакеры из страны-агрессора России 15 июля атаковали официальный сайт парламента Болгарии. За атакой стоит российская хакерская группа NoName057(16).

Видео дня

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от партии "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев. По состоянию на вечер 16 июля ресурс уж доступен.

Как отметил депутат, хакеры заблокировали работу портала и разместили на странице фотографию подмигивающего медведя.

"В настоящее время сайт парламента испытывает российскую DDoS-атаки", – писал он.

Причина нападения, по словам Мирчева, намерение Болгарии передать Украине бронетехнику 1980-х из резервов Министерства внутренних дел. Предложение о предоставлении Болгарии 100 бронированных машин должно быть подано на утверждение в парламент.

Сами хакеры на своих социальных сетях подтвердили атаку на сайт парламента Болгарии. Они прямо написали, что сломали сайт из-за намерения государства оказать военную помощь Киеву.

"Болгария отвалила Украины пакетик со 100 единицами бронетехники. Поэтому сайт болгарского Народного собрания получил от нас несколько сотен тысяч DDoS-ракет", – написала группа NoName057(16) в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Болгария присоединится к проекту закупок боеприпасов Европейского оборонного агентства. Проект предусматривает наращивание собственных запасов 155-мм снарядов в странах Евросоюза, а также передачу их Украине в ускоренном порядке.

– В июле стало известно, что София впервые передала партию военной помощи Украине не в режиме "секретно". В пакет вошла сотня БТР, которые ранее были закуплены для болгарской армии, но их так и не использовали.

– 6 июля президент Украины Владимир Зеленский 6 июля с официальным визитом посетил Болгарию. Темами переговоров с президентом и премьером стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!