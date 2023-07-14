Болгария впервые передала партию военной помощи Украине не в режиме 'секретно': вошедшее в пакет

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Болгария официально огласила о пакете военной помощи для украинских военных. В него войдет сотня единиц бронированной техники из арсенала болгарских силовиков.

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Об этом сообщает Euroactiv, ссылаясь на заявление парламента 14 июля. Указанные БТРы были закуплены четыре десятка лет назад для собственных нужд Софии, но с тех пор ни разу не пригодились.

"Это бронированная военная техника, купленная во время Процесса Возрождения и никогда не использовавшаяся. В то же время это приводит к затратам на хранение и техническое обслуживание", – сказал депутат правящей коалиции "Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария" Ивайло Минчев.

Отметим, что это первый пакет не гуманитарной, а военной помощи, который София отправляет в Украину. Взамен на это Болгария рассчитывает получить от Соединенных Штатов современную технику для боевой пехоты, стоимостью на $1 млрд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев и София 6 июля подписали Совместную декларацию о вступлении Украины в НАТО. Согласно документу, Болгария поддерживает обретение Украиной членства в Альянсе, как только это позволят условия.