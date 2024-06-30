В глазах Азии, Африки и Латинской Америки выглядит так, что США и европейские страны являются недавними колониалистами, а их оппонент СССР был антиколониальной силой. Россия является правопреемницей СССР. Таким образом, выглядит, что противостояние Запада и России – это противостояние между плохими колониалистами и хорошими антиколониалистами, и Украина на стороне плохих.

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Далее текст на языке оригинала.

Ось звідки стільки білих плям на мапі, де позначені учасники та підписанти комюніке Саміту миру.

Це ми з вами знаємо, що російська імперія (у царському, радянському та пострадянському форматах) була найгіршим колоніалістом, що здійснював геноциди, депортації, знищення мов і культур, винищення діячів культури, варварську експлуатацію природних ресурсів тощо. За залізною завісою цього не знали, і тим більше цього не знали на інших континентах. Все ХХ сторіччя Радянський Союз пропагував антиколоніалізм – повсюди, окрім як у себе та у своїй "зоні інтересів".

Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи та Парламентської асамблеї ОБСЄ стверджують колоніальний характер російського імперського режиму. Це перевертає ігрову дошку світової політики.

В цю гру можна грати вдвох, як виявляється.