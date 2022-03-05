Российская элита массово вывозит имущество в Дубай: СМИ выяснили подробности

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Крупные бизнесмены и олигархи России, приближенные к президенту Владимиру Путину, экстренно вывозят имущество из Москвы в Арабские Эмираты. Среди имущества, которое представители российской элиты перевозят на частных рейсах, находятся картины, вина, ювелирные изделия.

Об этом сообщается в спецрасследовании "Украинской правды". Первая активность вылетов бортов, зарегистрированных на известных олигархов, выявлена с 24 февраля, дня вторжения России в Украину.

26 февраля перелет Москва-Дубай-Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Впервые 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

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24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал стыковку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет только 3 марта.

4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ряд олигархов из России обладают крупным пакетом акций крупных предприятий в Украине.

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