Роберта Метсола стала президентом Европарламента. Что о ней известно

Европейский парламент избрал Роберту Метсолу своим президентом на вторую половину срока 2019-2024 годов. На эту должность претендовало четыре кандидата.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента в Twitter. За Метсолу, которая представляет Европейскую народную партию, в первом туре проголосовало 458 депутатов.

Также на должность президента ЕП претендовали Алиса Кунке (Зеленые, Швеция), Косма Злотовски (Европейские консерваторы и реформисты, Польша) и Сира Рего (Левые, Испания).

Метсола стала первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента.

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Гражданка Мальты и бывшая вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, у нее есть трое детей

Окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Метсола – юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике.

С 2004 по 2012 год она работала в представительстве Мальты при ЕС на должности атташе по правовому и судебному сотрудничеству.

Затем входила в состав команды верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.

Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 году, став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло депутата ЕП. В 2014 она была переизбрана в ЕП рекордным числом голосов.

Она ктивно защищает права женщин и выступает за максимально открытый Европарламент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 11 января скончался прежний председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Он умер на 66-м году жизни в результате онкозаболевания.