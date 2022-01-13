Риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет, – глава МИД Польши

57 стран, входящих в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), практически ежедневно сталкиваются с вызовами для мира и международной безопасности. Риск полномасштабной и кровопролитной войны в регионе этих государств выше, чем в предыдущие 30 лет.

Об этом во время саммита ОБСЕ в Вене заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает издание Dziennik.pl. Политик призвал западных партнеров обратиться к трагическому опыту польского народа, который дорого заплатил за сопротивление имперским амбициям коммунистов.

"Падение железного занавеса 30 лет назад стало моментом восстановления суверенитета и государственности для моего народа и всей Центральной Европы. Это был момент, когда произошли очень трагические эпизоды в нашей истории, когда коммунистические власти открыли огонь по демонстрациях рабочих, представителей одной нации, в Гданьске и Гдыне в 1970 году и в 1981 году на шахте Вуек в Катовицах", – заметил Рау.

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Он также добавил, что именно этот исторический опыт дает понимание, какие предложения, поступающие на геополитической арене, ведут к продолжению мирного сосуществования, а какие – угрожают ему. Рау подчеркнул, что польское правительство не будет оставаться равнодушным к проблемам такого характера, которые может поднять любая из стран ОБСЕ, а сама международная организация останется площадкой для проведения дипломатического разрешения кризисных ситуаций.

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