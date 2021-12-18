РФ продолжила наращивать войска возле границ Украины после переговоров Байдена с Путиным – CNN

Россия, даже после переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, продолжает наращивать военные силы возле украинских границ. У журналистов оказались соответствующие спутниковые снимки.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в американских разведорганах. Военная техника страны агрессора размещалась на расстоянии примерно 30 км от границы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Согласно спутниковым снимкам, которые попали к журналистам, в течение последних нескольких с 7 сентября по 5 декабря увеличилось количество российской военной техники в районе села Солоти.

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Директор программы исследований России CNA Майкл Кофман отметил, что был создан новый полк в составе 3-й мотострелковой дивизии пехотной дивизии сухопутных войск.

По его словам, основной источник наращивания сосредоточен в Воронеже, Ельне и временно оккупированном Крыму.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что значительных изменений пока не зафиксировано. Однако он добавил, что войска продолжают оставаться возле границ Украины в большом количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пока не собирается отводить свои войска от украинских границ.