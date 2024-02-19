РФ может напасть на НАТО 'через пять-восемь лет': Писториус сделал предупреждение США

Страна-агрессор Россия может атаковать НАТО. И это может произойти "через пять-восемь лет".

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Кроме того, чиновник считает, что вторжение России в Украину может нарушить торговые отношения ЕС с американской экономикой.

По его мнению, американские законодатели должны проголосовать в Конгрессе за законопроект о дополнительной военной помощи Украине. Задержка принятия документа может навредить прежде всего экономическим интересам США.

"Российская агрессия, если ее не остановить, может ослабить Европу в целом и нарушить торговые отношения блока с крупнейшей экономикой мира, а также нанести ущерб американским оборонным компаниям", – заявил журналистам министр обороны Германии.

По словам чиновника, обосновывая свои призывы к предоставлению дополнительной военной помощи Украине со стороны США, канцлер Германии Олаф Шольц и другие западные лидеры в основном сосредотачивались на политических и стратегических аргументах. Впрочем, Писториус отмечает возможные потери для оборонных подрядчиков из США.

"Мы уже подписали контракты на миллиарды долларов и готовим новые соглашения. Это и является одним из направлений трансатлантического сотрудничества. И, безусловно, такое сотрудничество ради безопасности приносит пользу обеим сторонам", - подчеркнул министр.

В частности, он предупредил о последствиях победы российского диктатора на Украине не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. По мнению Писториуса, неспровоцированная агрессия РФ является угрозой для "международного порядка", основанного на правилах.

"Географически Европа расположена далеко от Айовы или Калифорнии, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США", - подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.

Писториус отметил, что видит доказательства того, что европейские соседи Германии предоставляют Украине больше оружия, как и обязывались.

"Все больше и больше делает Великобритания. Франция также увеличивает свою долю", - отметил министр обороны ФРГ и добавил, что он уверен в том, что страны-партнеры смогут добиться значительного объема поддержки в течение следующих месяцев и лет.

Но, как заметил чиновник, это нелегко. Ибо их финансовые возможности не безграничны

В завершение Писториус призвал Европу и Североатлантический альянс подготовиться к "худшему сценарию".

"Я не люблю гадать, глядя в хрустальный шар. Я не могу предположить, нападет ли Россия на территорию стран-членов НАТО. Но это может произойти через пять-восемь лет", – заявил немецкий министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если Конгресс США провалит законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, это станет сигналом о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать. Соединенные Штаты Америки в этом случае потеряют свое лидерство.

Американский президент Джо Байден призвал Палату представителей как можно скорее отправить ему на стол для подписи законопроект, касающийся иностранной помощи. Цена бездействия США "растет с каждым днем", отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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