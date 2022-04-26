РФ может нанести ракетный удар по Приднестровью и обвинить Украину: заявления ГУР и СБУ

Россия готовит масштабную провокацию в Приднестровье с человеческими жертвами. Ответственность за это преступление Кремль пытается переложить на власть Украины.

Соответствующую информацию 26 апреля опубликовало Главное управление разведки. Отмечается, что жителям региона массово поступают сообщения якобы от СБУ с предупреждением о ракетных и артиллерийских ударах по непризнанной республике.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения", – говорится в фейковом сообщении. .

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В нем же говорится об обстреле, который якобы случится в 19 часов. Об этом рассказывают в пропагандистских медиа и провластных российских информационных ресурсах.

ГУР опубликовало официальное обращение по поводу сообщений: "Государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы".

В свою очередь, Служба безопасности Украины заверила, что соответствующие провокации устраиваются Кремлем для расшатывания ситуации и так в нестабильном регионе. "Призываем никоим образом не верить этому бреду и понимать, что у всех жителей т.н. ПМР, да и всей Европы в общем, есть одна главная угроза – РФ, которая из-за неадекватных действий своего руководства готова устроить любые провокации", – говорят в СБУ.

Как отмечал OBOZREVATEL ранее, что президент Молдовы Майя Санду прокомментировала взрывы на территории непризнанного Приднестровья и назвала виновных.