РФ ищет наемников на войну против Украины на Балканах: названо имя вербовщика

Страна-агрессор Россия всеми силами пытается восполнить потери, вербуя повсюду новое пушечное мясо, которое можно бросить на войну против Украины. Человеческие ресурсы враг ищет не только в РФ и на оккупированных украинских территориях.

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Наемников в ряды оккупантов активно вербуют за границей, а основным регионом для этого являются Балканы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Известно, что одним из ответственных за вербовку является серб Деян Берич. Сейчас он живет в РФ, а раньше тоже был наемником и воевал против Украины в 2014 году.

В ЦНС назвали имя еще одного серба, который является российским наемником – это Жика Радоичич. Просто сейчас он участвует в полномасштабном вторжении РФ в Украину, воюя на стороне оккупантов.

"Центр национального сопротивления отмечает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ЧВК "Вагнер" уже начала вербовать преступников в тюрьмах в Центральноафриканской Республике для отправки на войну в Украине.

– В ряды ЧВК также вербуют студентов из Африки, которые учатся в России. За отказ им угрожают лишением стипендий и повышением стоимости обучения.

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