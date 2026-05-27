Заявления иностранных государств относительно того, кого Украина имеет право чествовать на собственной территории, всегда вызывают сложную реакцию. Особенно когда речь идет о фигурах украинского освободительного движения, оценка которых в разных исторических традициях существенно отличается.

Украина имеет право самостоятельно вести собственную политику исторической памяти. Это не означает отказ от сложных дискуссий или идеализацию любых исторических деятелей — наоборот, это означает право украинского общества самому определять, как оценивать собственное прошлое, учитывая весь исторический контекст, а не внешние политические ожидания.

Фигуры деятелей украинского национального движения ХХ века остаются предметом дискуссий и внутри самой Украины, и за ее пределами. Но история редко бывает черно-белой. Люди, которые для одних народов являются символами борьбы за независимость, для других могут ассоциироваться с травматическими страницами прошлого. Именно поэтому серьезный разговор требует фактов, а не политических ярлыков.

Отдельно удивляет, когда украинский исторический вопрос комментируется в категорическом тоне государствами, которые сами имеют сложные и неоднозначные страницы собственной истории становления, в частности Израиля. Почти каждое современное государство проходило непростой путь, и применение разных моральных стандартов к собственной и чужой истории редко способствует взаимопониманию.

Вместе с тем следует помнить: современные украинско-израильские отношения значительно шире отдельных исторических споров. Украина была и остается страной, где еврейская община является неотъемлемой частью общества, а сегодня граждане Украины разного происхождения вместе защищают государство от российской агрессии.

И именно эта совместная современная борьба, возможно, говорит о взаимном уважении больше, чем любые дипломатические заявления.