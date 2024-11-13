Республиканцы выбрали нового лидера Сената: кто такой Джон Тун и что он говорил об Украине

В среду, 13 ноября, республиканцы избрали нового лидера Сената. Им стал 63-летний политик Джон Тун.

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Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. Политик отмечает, что Тун не считается большим поклонником новоизбранного президента Дональда Трампа.

"Новый лидер Сената - республиканец Джон Тун от штата Южная Дакота. Скорее он последователь уже экслидера республиканцев Макконела. И да, он голосовал за поддержку Украины", - отметил нардеп в своем сообщении.

Кто такой Джон Тун

Джон Рэндолф Тун родился 7 января 1961 года. Американский политик, старший сенатор США от Южной Дакоты. Это место занимает с 2005 года. Тун находится на четвертом сроке в Сенате и является представителем меньшинства в Сенате. Он занимал этот пост с 2021 года. Член Республиканской партии, Тун был представителем США в крупном округе Конгресса Южной Дакоты три срока с 1997 по 2003 год. Он является деканом делегации Конгресса Южной Дакоты.

13 ноября 2024 года Тун победил во втором туре голосования за то, чтобы стать следующим лидером большинства в Сенате в конкурентной борьбе вместо ушедшего на пенсию Митча МакКоннелла после выборов в США в ноябре 2024 года, на которых республиканцы возглавляли Сенат. Другими кандидатами были Рик Скотт и Джон Корнин. Тун победил Корнина во втором туре голосования со счетом 29-24.

Выборы прошли в закрытом режиме собрания республиканцев, и голоса сенаторов не были обнародованы.

Отношение политика к Украине

В январе 2024 года, когда двухпартийные переговоры в Сенате Конгресса США по соглашению о безопасности границ, которое стало условием для дальнейшей военной помощи Украине, оказалась под угрозой, республиканец Джон Тун заявил, что этот момент является критическим.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это. И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. По крайней мере, все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев", – заявил тогда сенатор Тун.

Следует также отметить, что при этом он подчеркнул свою приверженность соглашению о границе и помощи Украине.

"Неспособность заключить соглашение будет иметь глобальные последствия. И Пентагон предупреждает, что украинские солдаты на передовой в войне с Россией рискуют остаться без боеприпасов", – подчеркивали республиканцы, в том числе и Джон Тун, в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден и избранный его преемник Дональд Трамп 13 ноября провели встречу в Овальном кабинете Белого дома. Речь, в частности, шла о передаче власти.

OBOZ.UA писал также, что Трамп объявил Майка Волтца советником по национальной безопасности. Он в свое время голосовал против выделения помощи Украине.

А госсекретарем в новой администрации, вероятно, станет сенатор Марко Рубио. В своих недавних интервью он заявлял, что Украине необходимо "искать мирное урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие". Также Рубио голосовал против помощи Украине.

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