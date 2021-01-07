Первая попытка не дать сертифицировать выборы провалилась. 93 сенатора (демократов и республиканцев) проголосовало против 6, чтобы опрокинуть подсчёт в Аризоне. Т.е. минимум 45 республиканцев ушло от Трампа и поддержало Байдена.

В нижней палате счёт 321 против 121, то есть 82 республиканских конгрессмена поддержало победу Байдена по Аризоне. Ещё 5 спорных штатов.

Это ли не провал?

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