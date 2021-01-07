Перша спроба не дати сертифікувати вибори провалилася. 93 сенатора (демократів і республіканців) проголосувало проти 6, щоб перекинути підрахунок в Арізоні. Тобто мінімум 45 республіканців пішло від Трампа і підтримало Байдена.

У нижній палаті рахунок 321 проти 121, тобто 82 республіканських конгресмена підтримало перемогу Байдена по Арізоні. Ще 5 спірних штатів.

Чи це не провал?

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