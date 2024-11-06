Республиканцы получат контроль над Сенатом, а за Палату представителей еще придется побороться – NBC News

Республиканская партия получила большинство в Сенате — верхней палате Конгресса США, получив контроль над ним на следующие два года. Но при Палату представителей республиканцам еще придется побороться.

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Об этом пишет NBC News. Издание отмечает, что в нижней палате Конгресса борьба за лидерство продолжается.

Республиканцы в Сенате вытеснили демократов в красных штатах, чтобы обеспечить себе большинство, перехватив места в Западной Виргинии, Монтане и Огайо. И они удержали свои позиции в дружественных штатах, таких как Техас и Флорида, что обеспечило им необходимое количество мест.

Так, республиканцы получили в Сенате 52 мандата, демократы — 42. Большинство в верхней палате дает Республиканской партии возможность диктовать повестку дня в Вашингтоне, контроль над законодательством и выдвижением кандидатур под руководством новоизбранного президента Дональда Трампа.

Новый Сенат также сможет поддержать программу Дональда Трампа и возобновить существенную реорганизацию судебной системы с помощью консерваторов.

Республиканцы также лидируют по количеству добытых кресел в нижней палате Конгресса – Палате представителей. У них уже 198 мест, тогда как демократы – 180. Однако, борьба за лидерство еще продолжается и республиканцам еще придется побороться за контроль и над Палатой представителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О победе уже объявил и сам кандидат. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны. Кроме того, он заявил, что его цель – остановить все войны в мире.

Инаугурация новоизбранного президента США запланирована на понедельник, 20 января 2025 года. Церемония традиционно состоится в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия.

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