Республиканцы инициировали смещение с должности спикера Джонсона: что происходит

Конгрессвумен из Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера, своего однопартийца Майка Джонсона. Она обвинила политика в измене партии.

Как известно, сегодня Палата представителей проголосовала за госбюджет страны. Но за документ демократы отдали больше голосов, чем республиканцы, хотя последних в Конгрессе США больше. Именно поддержка демократов настроила республиканцев против спикера Джонсона, считает The Hill.

Грин подчеркнула, что ее инициатива только "предупреждение". "Спикер Джонсон предал нашу партию и нарушил наши правила. Я уважаю нашу партию, уплачиваю все взносы, я являюсь членом партии с хорошей репутацией. И я не хочу причинять боли нашей партии. Но это предупреждение. Нам пора пройти через процесс, и не спеша найти нового спикера Палаты представителей, который будет поддерживать республиканцев в нашем республиканском большинстве, а не играть за демократов", – сказала она.

Еще до своего представления Грин сделала заявление для СМИ, в котором обвинила Джонсона в том, что он "слишком многое отдал президенту Байдену и демократам во время переговоров". Речь о бюджетном законопроекте, в который и республиканцы, и демократы подавали свои предложения.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США уверяли, что Палата представителей одобрит законопроект о национальной безопасности, содержащий дополнительную помощь для Украины. Этот документ должен получить сильную двухпартийную поддержку.

Об этом заявил советник главы Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время пребывания в Киеве. В то же время, американский чиновник не стал прогнозировать, когда это произойдет.

Ранее в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

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