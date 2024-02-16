Республиканцы и демократы представили новый законопроект с поддержкой Украины: что происходит

Двухпартийная группа конгрессменов в Палате представителей Соединенных Штатов представила новый законопроект о дополнительном финансировании. Документ включает в себя как помощь Украине, Израилю и Тайваню, так и финансирование мероприятий по усилению границы США.

Законопроект получил название "О защите границ и демократии". Его инициатор, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, подчеркнул, что для США важны обе темы, цитирует The Hill законодателя.

"Как у самой старой и сильной демократии в мире, главная ответственность США должна заключаться в обеспечении безопасности собственных границ. Но мы также обязаны помогать нашим союзникам в обеспечении безопасности их границ, особенно когда они подвергаются нападению со стороны диктаторов, террористов и тоталитаристов. Украина, Израиль и Тайвань – свободолюбивые демократии, они наши союзники, и мы должны помогать им в защите их границ так же, как мы должны защищать свои собственные", – сказал конгрессмен.

Законопроект предусматривает более жесткие меры безопасности на границе США. Также в документе говорится о выделении около $47 миллиардов для Украины, $10 миллиардов для Израиля, $5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона, а также $2 миллиардов для операций Центрального командования США.

У этого законопроекта практически нет шансов получить поддержку, считает издание. Дело в том, что предложенные документом меры и суммы меньше, чем предлагают обе партии. Консерваторы будут наверняка возражать против отсутствия многих мероприятий по обеспечению безопасности границ, а демократы будут выступать против исключения гуманитарной помощи для сектора Газа, Украины и других горячих точек мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей Конгресса уже ушла на перерыв, так и не рассмотрев ранее предложенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Напомним: еще 13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение в общей сложности $95,3 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60 млрд должно уйти Украине. Впрочем, решение Сената недостаточно для выделения денег – законопроект должен пройти Палату представителей.

Предыдущий законопроект предусматривал $106 млрд для Украины, Израиля, Тайваня и защиты американской границы, однако республиканцы заблокировали его рассмотрение, требуя усилить контроль над границей США с Мексикой.

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