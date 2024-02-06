Республиканцы боятся стать мишенями "возмездия" Трампа, если не поддержат его – Washington Post

Многие американские политики-республиканцы боятся вызвать недовольство скандального экс-президента США Дональда Трампа. Они опасаются, что станут мишенями "кампании возмездия", если миллиардер выиграет выборы 2024 года.

Об этом заявило издание The Washington Post. "Бывший президент уже нападает на тех, кто поддерживал его оппонентов из Республиканской партии или иным образом противоречил ему", – отметили журналисты.

В частности, Трамп хочет "навсегда запретить" сотрудничество со сторонниками своей конкурентки, республиканки Никки Хейли, которые финансировали ее кампанию.

Главный советник политика обещал разрушить карьеру члена Палаты представителей США Боба Гуда (республиканец от штата Вирджиния) после того, как тот поддержал другого конкурента Трампа, губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

По данным СМИ, бывшим помощникам соперников Трампа в фигуральном смысле "выкручивали руки, требуя одобрения", а также угрожали, что политик запомнит тех, кто выступал против него.

В то же время некоторые близкие к экс-президенту США источники утверждают: Трамп может быстро прощать, когда это в его интересах. Он давно зарекомендовал себя как деловой человек, часто готовый прощать непримиримую вражду даже ради краткосрочной выгоды.

Например, через несколько часов после того, как ДеСантис поддержал его, Трамп отказался от использования его злобных прозвищ в сети и похвалил губернатора Флориды.

"Трамп неоднократно жаловался своим советникам на то, что республиканцы недостаточно лояльны, и часто больше злился на республиканцев, которые сопротивлялись или критиковали его, чем на демократов. В 2021 и 2022 годах он поставил перед собой почти уникальную задачу – победить законодателей-республиканцев, которые голосовали за его импичмент и публично оспаривали его заявления о фальсификации выборов", – отметили в The Washington Post.

Как писал OBOZ.UA:

– 6 февраля американский Федеральный апелляционный суд постановил, что у Дональда Трампа нет президентского иммунитета от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, а именно – о его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021-го. Адвокаты политика будут подавать апелляцию.

– Недавно Трамп призвал сенаторов "не быть тупыми" и не голосовать за законопроект по миграционной реформе, предусматривающий также выделение помощи Украине и Израилю. Он резко раскритиковал компромиссное соглашение, назвав его "ужасным".

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