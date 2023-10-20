Республиканец Джордан, который против помощи Украине, хотел сняться с выборов спикера Палаты представителей, но передумал

Член Республиканской партии Джим Джордан решил снять свою кандидатуру с выборов спикера Палаты представителей США после того, как там дважды провалили голосование. Однако позже конгрессмен передумал и заявил, что продолжит учавствовать в выборах.

Об этом сообщило издание The Washington Post в четверг, 19 октября. По данными издания, республиканцы дали понять Джордану, что он не имеет достаточной поддержки, чтобы быть выбранным на должность спикера.

Во вторник и в среду, как известно, состоялись два неудачных для Джордана тура голосования – он не смог набрать достаточное количество голосов.

По данным СМИ, он хотел поддержать резолюцию о расширении полномочий действующего исполняющего обязанности спикера Патрика МакГенри. Он выполняет эти обязанности с 3 октября после отставки Кевина Маккарти.

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Однако позже The New York Times сообщило, что Джордан намерен продолжить борьбу за должность спикера Палаты представителей США. Он заявил, что планирует поговорить с 20 республиканцами, которые голосовали против него.

"Я все еще баллотируюсь на должность спикера и планирую выйти на трибуну, получить голоса и выиграть эту гонку", – сказал он журналистам.

14 октября члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей. Он является близким союзником 45-го президента Штатов Дональда Трампа.

Также Джим Джордан выступает против финансирования военной помощи Украине для ее борьбы с вторжением России. В частности республиканец голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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