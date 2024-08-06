'Решение должны принять коллективно все члены НАТО': в Госдепе высказались о возможности сбивания ракет над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина – НАТО возможность создания коалиции государств-соседей, которые бы помогали сбивать российские ракеты над украинской территорией. В США отреагировали, сказав, что решение должны принять члены Альянса только коллективно.

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Об этом заявил спикер американского Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге 5 августа. Он подчеркнул, что это дискуссионный вопрос.

"Как все дискуссии в НАТО, она является дискуссией между членами НАТО и решением, которое НАТО примет коллективно. Это не то, о чем я могу говорить отсюда", – сказал представитель ведомства.

У него поинтересовались также о возможном расширении разрешения для Украины бить западным оружием вглубь территории страны-агрессора РФ. На это Миллер ответил, что США постоянно изучают потребности украинских военных и пытаются реагировать на них, оценивая ситуацию с безопасностью.

"Это процесс, который мы проходим с самого начала, и мы осуществляем его как относительно конкретных вооружений, которые предоставляем Украине, так и ограничений, если таковые есть, которые мы накладываем на использование этих вооружений", –добавил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает предложение Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении украинско-польской границы, польским силам ПВО. Такое предложение было внесено в двустороннее соглашение по безопасности между странами.

Впрочем генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг возразил, сказав, что Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной, потому что политика НАТО относительно участия в этой войне неизменна. Он же добавил: Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что российско-украинская война может длиться еще десять лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время июльских атак РФ по Одесской области в Румынии неоднократно находили обломки российских "Шахедов", также была информация о залетевшем на территорию страны дроне. Однако в Бухаресте заявили, что не будут сбивать российские ударные БПЛА над Украиной, потому что "нет возможности".

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