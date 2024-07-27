'Нет возможности': премьер Румынии прокомментировал призывы сбивать 'Шахеды' над Украиной

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что у страны "нет возможности" сбивать на территории Украины дроны-камиказде, которые запускают российские оккупационные войска. Для того, чтобы сбивать "Шахеды" румынским военным нужно открывать огонь по Украине, а официального разрешения на это нет.

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Об этом Чолаку сказал во время визита в уезд Бузеу в пятницу, 26 июля, передает Digi24. Главу румынского правительства попросили прокомментировать инцидент с БПЛА российских оккупантов, фрагменты которых накануне находили на территории Румынии.

Политик отметил, что эти дроны попадают под удары украинской ПВО и сразу падают на берег Дуная. Для жителей Румынии, заявил Чолаку, опасности в этом "пока нет".

"Это было только один раз. Как вы знаете, были приняты меры, чтобы этого больше не повторилось. Мы создали новую систему радаров", – отметил премьер.

Также он сказал, что Румыния не имеет возможности сбивать "Шахеды" на территории Украины.

"Для того, чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено. Не слышал ни об одном решении по этому вопросу", – пояснил он.

Напомним, что ранее Минобороны Румынии заявило, что атаки РФ "Шахедами" по украинским портам на Дунае "никоим образом не касались Румынии". БПЛА якобы не находились над ее территорией.

В то же время в Министерстве иностранных дел Румынии официально выразили России протест в связи с обнаружением на территории их страны обломков БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии обнаружили обломки российских БПЛА, которые в ночь на 25 июля во время атаки на Украину пересекли границу. Фрагменты трех "Шахедов" нашли в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

Украинские военные сообщали, что в ту ночь уничтожили 25 из 38 дронов-камикадзе. Еще три БПЛА были локационно потеряны после пересечения ими границы с Румынией.

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