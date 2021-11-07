Рэпер Трэвис Скотт впервые прокомментировал давку на фестивале в США: я опустошен трагедией

Рэпер Трэвис Скотт впервые прокомментировал давку на фестивале Astroworld в Хьюстоне (Техас, США), в которой погибли 8 человек. Трагедия случилась как раз во время его выступления 5 ноября.

В своем Twitter он опубликовал пост, в котором заявил, что опустошен произошедшим. Исполнитель добавил, что сотрудничает с полицией.

"Я опустошен из-за того, что случилось прошлой ночью. Я молюсь о семьях пострадавших и всех, на кого повлияла трагедия", – подчеркнул рэпер.

Он добавил, что окажет поддержку семьям погибших.

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Напомним, что давка произошла в пятницу, 5 ноября, на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Во время выступления Скотта люди начали рваться к сцене, перепрыгивая через ограждения. Многие из них теряли сознание и падали. В итоге восемь человек погибли, еще 17 были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 29 апреля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошла давка, в которой погибли 45 человек.