Парламентские выборы в Грузии, согласно указу действующего президента страны Саломе Зурабишвили, состоятся 26 октября. По определению главы государства, "речь идет о спасении будущего страны".

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Саломе Зурабишвили в прямом эфире национального вещателя подписала указ о назначении выборов на 26 октября. Одновременно она объяснила, почему считает предстоящее народное волеизъявление решающим для Грузии.

"Настал день решения, день выбора, день спасения. Мы имеем дело не с обычными выборами, когда гражданин выбирает, какая политическая сила ближе всего к его мировоззрению. Мы имеем дело со спасением будущего страны. Наш нынешний выбор является экзистенциальным, потому что определит судьбу страны на долгие годы", – заявила Саломе Зурабишвили.

Также действующая президент страны объяснила, в чем разница между главными оппонентами этих выборов – правящей партией "Грузинская мечта" и коалицией оппозиционных движений страны. Первая, по определению Саломе Зурабишвили, "снова толкает в объятия РФ".

"Выбор будет между рабством России и сотрудничеством с Европой; подчинением за ничтожные компромиссы с Россией и фактической продажей своей души, или же представлением себя в качестве равноправной страны в Европе", - подчеркнула президент Грузии.

Время покажет, что именно выберут жители Грузии. Но действия нынешней власти страны уже привели к "фактической остановке процесса вступления Грузии в Европейский Союз". Так говорится в итоговом документе последнего саммита ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, правящая в Грузии партия уже обвинила бывшего президента страны Саакашвили в провоцировании войны России против Грузии в 2008 году. Также она пытается возложить на заключенного политика вину за оккупацию Кремлем Абхазии и Южной Осетии (якобы по приказу неуказанных "внешних субъектов").

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