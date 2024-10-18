Речь идет о сотнях людей: Россия создала лагеря, где тренировала граждан Молдовы для организации беспорядков

Правоохранительные органы Молдовы заявили, что Россия организовала "программу" для граждан страны, которая включает инструктаж о том, как организовывать массовые беспорядки и провокации на акциях протеста перед выборами президента и конституционным референдумом о вступлении в ЕС. Так называемые тренинги были организованы на территории РФ.

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Людей в Россию из Молдовы возили на автобусах группами по 20 человек. Организаторы связаны с беглым прокремлевским бизнесменом Иланом Шором, сообщает Reuters.

Прокурор Виктор Фуртун поделился, что антикоррупционная прокуратура проводит расследование ряда уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в Молдове.

"В настоящее время антикоррупционная прокуратура проводит расследование ряда уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в интересах преступного сообщества", – сказал он.

Как отмечается, с июня 2024 людей регулярно отправляли группами по 20 человек на "обучение" в Россию. Всего "обучено" около 300 человек.

Предлогом для посещения РФ заявлялись культурные мероприятия, хотя на самом деле люди посещали лагеря, где получали инструкции по организации беспорядков в Молдавии, заявил глава национальной полиции Виорел Чернаутяну. По его словам, часть этих людей проходила подготовку в лагерях, связанных с частными военными компаниями на территории Боснии и Герцеговины, а также Сербии.

"Некоторые из этих молодых людей проходили обучение у иностранных инструкторов, связанных с так называемыми частными военными структурами Вагнер и Ферма. Некоторых отправили на более серьезные тренировки в Боснию и Герцеговину, а также в Сербию. Обучение проходило преимущественно с начала сентября до середины октября", – сказал он.

Глава полиции добавил, что четыре граждане Молдовы, участвовавшие в таких инструктажах, были арестованы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Молдове заявили, что Россия подкупила не менее 130 тысяч жителей государства накануне президентских выборов. На счета граждан Молдовы только в сентябре 2024 года поступило более $15 млн из РФ.

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