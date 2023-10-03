'Речь идет о мире, в котором мы хотим жить': Госдеп призвал Конгресс США принять меры для продолжения поддержки Украины

В Государственном департаменте США снова обратились к американскому Конгрессу с призывом принять "крайне важные" шаги для продолжения поддержки Украины, которая борется с вторжением России с февраля 2022 года. Там сказали, что за этим наблюдают не только союзники, но и противники Соединенных Штатов.

Об этом сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 2 октября, передает Укринформ. Он отметил, что Вашингтон значительно исчерпал средства, выделенные для помощи Киеву, поэтому нужно, чтобы Конгресс принял меры.

"Хотя мы имеем возможности продолжать поддержку Украины в ее способности защищаться в ближайшей перспективе, мы уже исчерпали значительную часть имеющегося финансирования помощи в сфере безопасности. Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры", – подчеркнул представитель ведомства.

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Миллер отметил, что продление помощи Украине поддерживает большинство членов в обеих партиях.

Он добавил, что американские конгрессмены понимают, что речь идет не только про Украину, но и про мир, в котором все хотят жить. Таким автократам, как российский диктатор Владимир Путин нельзя позволить делать со свободными странами то, что ему захочется, посколько это рушит Статут ООН.

Если это позволить, что наступить реальность, в которой агрессия может произойти в любой момент.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что помощь Украины должна предусматривать, кроме защиты своего суверенитета, также восстановление безопасности и процветание демократии.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Наши союзники, наши противники и мир будут следить за этим",– отметил представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент США Джо Байден подписал временный законопроект, который позволил предотвратить шатдаун. Это произошло всего за несколько часов до того, когда финансирование федеральных агентств должно было закончиться. Дополнительного финансирования для Украины в проекте нет.

– В МИД сказали, что принятие в США временного бюджета , который не включает выделение средств Украине, не остановит поступление помощи, которая была объявлена ранее. Киев сейчас работает с Вашингтоном, обсуждая дальнейшие шаги.

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