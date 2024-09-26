Реализация двустороннего соглашения о безопасности: Зеленский провел встречу с премьером Британии Стармером. Фото и видео

В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Также внимание уделили реализации двустороннего соглашения о безопасности, имплементации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

Поговорили политики и о сотрудничестве в рамках Украина-НАТО и прогрессе в переговорах касательно подписания соглашения о переходе к более сильному и более глубокому партнерству.

По словам Стармера, он встретился с Зеленским для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку со стороны Британии.

"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще предстоит сделать, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – добавил он.

Президент Украины выразил благодарность Великобритании за поддержку, которую она оказывает нашей стране.

"Спасибо за те решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения. Спасибо, что вы вместе с нами в течение всего этого времени", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики говорили о дальнейшем усилении украинской системы ПВО и обучении наших военных.

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