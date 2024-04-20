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Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

Михаил Левакин
Мир
4 минуты
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Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

Несмотря на попытки властей РФ построить так называемый "Глобальный юг" с центром управления в России, страну-агрессор ожидает развал. Ее будущая судьба после военного поражения в Украине станет предметом международных договоренностей. Именно поэтому развала России нужно не бояться, а готовиться к нему.

После падения Кремля мир ожидает появление новых стран на территории бывшей России. Это основной тезис Десятого форума свободных государств Постросии, проходившего в Вашингтоне, США. В мероприятии приняли участие как лидеры национально-освободительных движений РФ, так и политики и дипломаты ЕС и США.

Хотя диктатор Владимир Путин хотел предотвратить развал России, его могут запомнить как того, кто привел к краху страны, считает аналитик Фонда Джеймстаун Януш Бугайский.

Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

Сейчас этому способствует ряд факторов. Это мобилизация на войну с Украиной, которая "непропорционально отразилась на этнических российских республиках", переброс на них вины за военные преступления российских военных, а также техногенные катастрофы, как "оркский прорыв". К ним приобщаются исторические факторы: русификация, память о старых и недавних войнах (чеченские войны и нападение на Грузию, геноциды ХХ и ХІХ веков на Кавказе и другие).

Все эти факторы должны привести в будущем к политическим протестам, которые Кремль уже не сможет подавить, считает Бугайский. По его словам, "Кремль не сможет справиться с несколькими одновременными сепаратистскими движениями".

"Рост волны протестов, борьба за власть, разломы внутри страны будут отражаться и на ее границах", – сказал он на конференции.

Шанс для освобождения порабощенных Россией народов именно сейчас создают украинцы. Так считает бывшая министерка здравоохранения Ульяна Супрун.

Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

"Я думаю, что народы, населяющие Россию, так же, как украинцы, литовцы или поляки, имеют право на свою независимость. И именно сейчас, когда Россия ведет войну, когда против нее направлены санкции, имеющие целью ее ослабление, она имеет самый большой шанс развалиться", – сказала она.

Более того, свобода коснется и самих россиян, которые лишатся диктатуры и имперских амбиций, и смогут заняться построением собственного национального государства. То есть у России есть шанс стать демократической и не представлять больше угрозы для своих соседей, добавила Супрун.

Соединенные Штаты не заинтересованы в развале России. Об этом рассказал бывший посол США в Украине, аналитик НАТО Джон Хербст. Однако, отметил он, готовиться к таким событиям нужно.

Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

По мнению Хербста, если США будут способствовать развалу России, российская пропаганда только использует это в свою пользу. Поэтому, не влияя на эти движения в РФ, готовиться к потенциальным опасностям, связанным с развалом России, нужно.

Главные опасности, считает он, – неконтролируемое центральным правительством ядерное оружие или поглощение значительных российских территорий Китаем.

Но самое главное для американцев сейчас сконцентрироваться на военной помощи Украине, добавляет Хербст.

Распад России должен начаться именно с военного поражения, говорит профессор, бывший военный, и сотрудник ЦРУ Брайан Глин Уильямс.

Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

"Я надеюсь, что Конгресс наконец-то предоставит Украине помощь и она получит самолеты F-16, без которых невозможно провести успешное наступление в статической войне. Немцы предоставят ракеты Taurus, которые можно будет на них установить, и с их помощью они проведут наступление на Крым," который я считаю самым слабым звеном", – сказал он.

Одновременно украинцы разорвут "сухопутный мост" в Крым (оккупированные территории от Луганской области вдоль побережья Азовского моря и Херсона). Это приведет к освобождению остальных восточных и южных территорий Украины. Возвращение российских военных в РФ и станет "началом конца".

"Всегда, когда есть поражения на поле боя, и военные возвращаются домой, их возвращение связано с нестабильностью. Есть много примеров в истории, когда военные после поражения возвращаются домой и устраивают мятеж", – говорит Уильямс.

К сожалению, по словам Уильямса, такой сценарий сейчас только мечта заинтересованных лиц, потому что Запад все еще опасается победы Украины. Поэтому активно способствовать развалу России западные страны не будут, особенно из-за наличия в России ядерного оружия, считает профессор.

Как сообщал OBOZ.UA, еще накануне "выборов" в РФ издание Politico спрогнозировало пять сценариев будущего России. В них анализируются возможности от расцвета демократии до распада этой страны; более подробно об этом читайте здесь.

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