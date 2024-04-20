Развала России не нужно бояться, нужно готовиться к нему: в Вашингтоне прошел Форум свободных государств Постросии

Несмотря на попытки властей РФ построить так называемый "Глобальный юг" с центром управления в России, страну-агрессор ожидает развал. Ее будущая судьба после военного поражения в Украине станет предметом международных договоренностей. Именно поэтому развала России нужно не бояться, а готовиться к нему.

После падения Кремля мир ожидает появление новых стран на территории бывшей России. Это основной тезис Десятого форума свободных государств Постросии, проходившего в Вашингтоне, США. В мероприятии приняли участие как лидеры национально-освободительных движений РФ, так и политики и дипломаты ЕС и США.

Хотя диктатор Владимир Путин хотел предотвратить развал России, его могут запомнить как того, кто привел к краху страны, считает аналитик Фонда Джеймстаун Януш Бугайский.

Сейчас этому способствует ряд факторов. Это мобилизация на войну с Украиной, которая "непропорционально отразилась на этнических российских республиках", переброс на них вины за военные преступления российских военных, а также техногенные катастрофы, как "оркский прорыв". К ним приобщаются исторические факторы: русификация, память о старых и недавних войнах (чеченские войны и нападение на Грузию, геноциды ХХ и ХІХ веков на Кавказе и другие).

Все эти факторы должны привести в будущем к политическим протестам, которые Кремль уже не сможет подавить, считает Бугайский. По его словам, "Кремль не сможет справиться с несколькими одновременными сепаратистскими движениями".

"Рост волны протестов, борьба за власть, разломы внутри страны будут отражаться и на ее границах", – сказал он на конференции.

Шанс для освобождения порабощенных Россией народов именно сейчас создают украинцы. Так считает бывшая министерка здравоохранения Ульяна Супрун.

"Я думаю, что народы, населяющие Россию, так же, как украинцы, литовцы или поляки, имеют право на свою независимость. И именно сейчас, когда Россия ведет войну, когда против нее направлены санкции, имеющие целью ее ослабление, она имеет самый большой шанс развалиться", – сказала она.

Более того, свобода коснется и самих россиян, которые лишатся диктатуры и имперских амбиций, и смогут заняться построением собственного национального государства. То есть у России есть шанс стать демократической и не представлять больше угрозы для своих соседей, добавила Супрун.

Соединенные Штаты не заинтересованы в развале России. Об этом рассказал бывший посол США в Украине, аналитик НАТО Джон Хербст. Однако, отметил он, готовиться к таким событиям нужно.

По мнению Хербста, если США будут способствовать развалу России, российская пропаганда только использует это в свою пользу. Поэтому, не влияя на эти движения в РФ, готовиться к потенциальным опасностям, связанным с развалом России, нужно.

Главные опасности, считает он, – неконтролируемое центральным правительством ядерное оружие или поглощение значительных российских территорий Китаем.

Но самое главное для американцев сейчас сконцентрироваться на военной помощи Украине, добавляет Хербст.

Распад России должен начаться именно с военного поражения, говорит профессор, бывший военный, и сотрудник ЦРУ Брайан Глин Уильямс.

"Я надеюсь, что Конгресс наконец-то предоставит Украине помощь и она получит самолеты F-16, без которых невозможно провести успешное наступление в статической войне. Немцы предоставят ракеты Taurus, которые можно будет на них установить, и с их помощью они проведут наступление на Крым," который я считаю самым слабым звеном", – сказал он.

Одновременно украинцы разорвут "сухопутный мост" в Крым (оккупированные территории от Луганской области вдоль побережья Азовского моря и Херсона). Это приведет к освобождению остальных восточных и южных территорий Украины. Возвращение российских военных в РФ и станет "началом конца".

"Всегда, когда есть поражения на поле боя, и военные возвращаются домой, их возвращение связано с нестабильностью. Есть много примеров в истории, когда военные после поражения возвращаются домой и устраивают мятеж", – говорит Уильямс.

К сожалению, по словам Уильямса, такой сценарий сейчас только мечта заинтересованных лиц, потому что Запад все еще опасается победы Украины. Поэтому активно способствовать развалу России западные страны не будут, особенно из-за наличия в России ядерного оружия, считает профессор.

Как сообщал OBOZ.UA, еще накануне "выборов" в РФ издание Politico спрогнозировало пять сценариев будущего России. В них анализируются возможности от расцвета демократии до распада этой страны; более подробно об этом читайте здесь.

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