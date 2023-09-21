Разрушенные дома и горы грязи: как выглядит ливийский город Дерна после затопления. Фото

Шторм "Даниэль", пронесшийся по северо-востоку Ливии на прошлой неделе, обрушил дамбу в портовом городе Дерна. Вода смыла целые кварталы вместе с жителями в море. После того как вода отступила, Дерна стала похожа на большое кладбище.

В сети обнародовали фото из разрушенного стихийным бедствием ливийского города. Кадры поражают масштабами разрушений.

Как видно на фотографиях, в Дерне масса разрушенных построек, вода нанесла горы ила и грязи. Перевернутые автомобили валяются среди сломанных деревьев. По информации местных властей, в Дерне разрушены 2217 зданий.

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Спасатели до сих пор работают, осматривая завалы и машины. На одном из фото снято, как спасатель достает из разрушенного дома испуганную собаку.

В городе уже начали разгребать завалы и расчищать дороги.

Пока точное количество погибших в городе неизвестно, ведь очень многие жители считаются пропавшими без вести. Предполагается, что в общей сложности погибших может быть до 20 тысяч человек.

На кладбище Дерны собрали сотни неидентифицированных тел. Многих людей смыло в Средиземное море и уже несколько дней волны выбрасывают их тела на берег. Погибли целые семьи. Многих хоронят в больших братских могилах.

Как сообщал OBOZREVATEL, стихийное бедствие в Ливии началось 12 сентября. В результате мощного шторма и обрушения дамбы погибли тысячи человек. Из-за масштабного наводнения почти 40 тысяч жителей Ливии стали перемещенными лицами