'Разрушения катастрофические': ураган 'Милтон' накрывает Флориду, миллионы человек остались без света, есть жертвы. Фото и видео

Сверхмощный ураган "Милтон" 10 октября достиг побережья у городка Сиеста-Ки американского штата Флорида со скоростью более 190 км в час. Стихия повлекла за собой новые затопления, отключение электроэнергии, первые серьезные разрушения и жертвы.

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В настоящее время синоптики переквалифицировали ураган из третьей во вторую категорию (скорость ветра снизилась до 177 км/ч), однако предупредили, что он и в дальнейшем будет вызывать опасные для жизни внезапные наводнения и порывы ветра. Об этом говорится в публикациях CNN с ссылкой на данные Национальной метеорологической службы Штатов.

"Ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных штормов, зарегистрированных на побережье Мексиканского залива во Флориде, и его катастрофические последствия ощущаются на большей части штата. Миллионы людей получили приказ об эвакуации", – сообщает СМИ.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, по меньшей мере 19 торнадо пронеслись по штату, а предупреждений о тех было 116. К утру четверга известно, что там без света остались несколько миллионов домов и предприятий. Количество отключений росло по мере того, как тропический штормовой ветер продвигался вглубь штата.

В городе Сент-Петерсбург за три часа выпало почти 23 сантиметра осадков, что составляет трехмесячную среднюю норму дождя для этого населенного пункта. В то же время в городе Тамп объявили самый высокий уровень опасности наводнений, поскольку там выпало от 25 до 35 см осадков.

В округе Сент-Люси после торнадо зафиксировали "несколько смертельных случаев", сообщает WPTV, однако точные подробности неизвестны.

Очевидцы и СМИ опубликовали множество видео из Флориды, свидетельствующих о том, что "Милтон" уже повредил десятки домов, объектов инфраструктуры, авто и другого имущества. Некоторые жители прибрежных городов фиксировали крыши собственных домов тросами, надеясь, что это убережет их от силы стихии.

Напомним: ураган "Милтон" приближался к густонаселенному побережью залива Тампа во Флориде со скоростью до 270 км/ч. Сперва стихию классифицировали как ураган пятой категории – самой высокой по шкале. Он стал самым мощным ураганом, накрывшим регион более чем за 100 лет.

Астронавт NASA Мэттью Доминик сделал удивительные кадры "Милтона" из космоса: из окна капсулы Dragon Endeavour можно разглядеть всю мощность ветровых масс, двигающихся к берегу Флориды. Людей начали массово эвакуировать из городов в зоне риска.

Из-за разрушительных последствий для страны президент США Джо Байден отложил поездку на "Рамштайн". Во Флориду отправили военных и нацгвардейцев. Людей начали массово эвакуировать из городов в зоне риска.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько недель назад в США пронесся ураган "Гелен". Стихия унесла жизни более 180 человек в шести штатах.

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