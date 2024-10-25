Расширение Евросоюза будет в центре внимания: Туск поделился планами председательства Польши в Совете ЕС

Расширение Европейского Союза будет ключевым направлением для Польши во время председательства в блоке, которое начнется с 1 января 2025 года. Об этом сказал премьер-министр Дональд Туск в четверг, 24 октября.

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Такое заявление глава польского правительства заявил во время визита в Белград. Об этом пишет Reuters.

Туск рассказал о приоритетах польского председательства в ЕС во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Польский премьер подчеркнул, что в центре его внимания будет, в частности, тесное сотрудничество с Сербией.

"Во время польского председательства расширение ЕС, в том числе тесное сотрудничество с Сербией, будет в центре моего внимания", – сказал Туск.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда также наметил приоритеты во время председательства его страны в Совете Европейского Союза. Среди них он назвал евроинтеграцию Украины и политику "открытой двери" для новых стран.

Дуда предположил, что в ЕС первыми будут приняты Украина, Молдова и страны Западных Балкан.

Как сообщал OBOZ.UA, глава польского министерства обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш выступил против вступления Украины в ЕС, пока она не решит вопрос памяти и эксгумации жертв Волынской трагедии. Политик подчеркнул свое категоричное несогласие с более мягкой позицией президента Польши Анджея Дуды.

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