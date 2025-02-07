Рассел Воут стал директором Бюджетного управления Белого дома: какова его позиция отноительно помощи Украине

Директором бюджетного управления Белого дома назначен Рассел Воут – один из главных разработчиков политики президента Дональда Трампа, направленной на радикальное сокращение федерального бюджета и реформирование госаппарата. Воут уже занимал этот пост во время первого срока Трампа, когда заморозил военную помощь Украине.

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Как пишет The New York Times, Сенат США в четверг, 6 февраля, по результатам голосования по партийной линии, утвердил Воута в должности директора Управления по вопросам менеджмента и бюджета. Голосование прошло со счетом 53 против 47.

Демократы затянули дебаты на ночь, безуспешно пытаясь переубедить коллег по Сенату. Кандидатуру Воута поддержали все 53 республиканца, которые имеют большинство в верхней палате Конгресса, пишет The Washington Post.

Во время первой каденции в Белом доме Воут расширил список федеральных служащих, обязанных работать во время "шатдауна" правительства. Он также заморозил военную помощь Украине и критиковал расходы на внешнюю помощь другим странам.

Его номинация вызвала жесткое противодействие среди Демократической партии в Сенате. Лидер меньшинства Чак Шумер заявил, что Воут является "идеологом, представляющим угрозу для американцев".

"Мы будем выступать против этого всю ночь. Мы хотим, чтобы каждый американец, будь то в восемь вечера или в три утра, знал, насколько опасен Рассел Воут и какую угрозу он представляет в их повседневной жизни", – заявил Шумер.

В своих выступлениях Воут неоднократно заявлял о необходимости глубокой реформы государственной службы.

"Мы хотим, чтобы бюрократы испытывали давление. Когда они просыпаются утром, они не должны хотеть идти на работу, потому что их все больше рассматривают как врагов", – говорил он ранее.

Воут также поддерживает идею ограничения влияния Конгресса на бюджетные решения президента.

"Президент шел на выборы именно с этим видением. Это его позиция, и я с ней полностью согласен", – заявил он во время слушаний в Сенате.

Еще до официального утверждения Воут работал в Управлении по менеджменту и бюджету Белого дома. При его участии был издан приказ о замораживании миллиардов долларов в виде федеральных грантов и ссуд. Приказ вызвал юридические иски и общественное возмущение, поэтому Белый дом отозвал его на следующий день.

В должности Воут будет отвечать за формирование бюджетной политики администрации Трампа. Ожидается, что новый проект бюджета будет включать в себя масштабные сокращения финансирования государственных программ.

В первые же дни после своего возвращения в Белый дом Воуту предстоит предотвратить остановку работы правительства и дефолт по долгам – на это у него есть считаные недели.

Еще в 2022 году, работая в своем аналитическом центре, Воут опубликовал план по уменьшению государственного долга США на 9 триллионов долларов за счет глубокой урезки расходов и "демонтажа леволиберальной бюрократии".

После работы в администрации Трампа Воут основал аналитический центр "Центр обновления Америки" и активно участвовал в разработке "Проекта 2025". Этот документ содержит подробные предложения для второго срока Трампа, в частности, увеличение полномочий президента и уменьшение влияния бюрократического аппарата.

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