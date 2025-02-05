Главенствует Великобритания: СМИ узнали дату следующей встречи в формате 'Рамштайн'

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля. В отличие от предыдущих, на ней будет председательствовать Великобритания, а не США.

Видео дня

Об этом 5 февраля сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на источники. Других деталей издание не приводит.

14 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией безопасности, запланированной на 14-16 февраля.

Писториус также сказал: еще неизвестно, что будет происходить с Контактной группой в будущем, ведь это будет зависеть от новой администрации США.

Как сообщал OBOZ.UA, 25-й "Рамштайн" прошел на одноименной базе в Германии 9 января. По его итогам Берлин объявил о передаче Украине 50 дополнительных ракет в комплексы ПВО IRIS-T, 20 БМП Marder и 22 танка Leopard 1А5.

США со своей стороны объявили о новом пакете помощи Украине в 500 млн долларов.

В заседании 25-го "Рамштайна" принял участие президент Владимир Зеленский. Вместе с Борисом Писториус он обсудил военную помощь и поддержку производства оружия в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!