'Рассчитываем на Венгрию': Столтенберг отреагировал на одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал одобрение Турцией заявки о присоединении Швеции к Альянсу. Теперь, отметил он, следует рассчитывать на аналогичный шаг со стороны Венгрии.

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Об этом пишет шведское издание SVT Nyheter. Столтенберг ждет, что в Венгрии завершат ратификацию членства Швеции в НАТО "как можно скорее".

"Все страны НАТО согласились в Вильнюсе пригласить Швецию в наш Альянс, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас безопаснее", – подчеркнул он.

Напомним, что парламент Турции 23 января утвердил протокол вступления Швеции в НАТО. Теперь его направят на подпись президенту страны Реджепу Эрдогану. После этого документ будет передан в Вашингтон на хранение в Государственном департаменте США.

Таким образом последним государством, которое должно ратифицировать заявку Стокгольма, останется Венгрия.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 июля 2023 года парламент Венгрии не смог проголосовать за ратификацию вступления Швеции в НАТО. Голосование сорвала партия премьер-министра Виктора Орбана "Венгерский гражданский союз".

А позже сам Орбан заявлял, что "безопасности Швеции ничего не угрожает", поэтому Венгрия "не спешит" ратифицировать ее вступление в НАТО.

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