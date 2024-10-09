'Работаем над новыми деталями': в Пентагоне не исключили, что 'Рамштайн' могут перенести

12 октября в Германии должно состояться заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Однако из-за того, что президент США Джо Байден не сможет приехать на встречу, в Пентагоне не исключают того, что ее могут перенести.

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Об этом на брифинге 8 октября сообщила заместитель спикера министерства обороны Штатов Сабрина Сингх. У нее спросили, не планирует ли Пентагон объединить Контактную группу по вопросам обороны Украины со встречей министров обороны НАТО, которая запланирована на 17-18 октября.

"Мы прямо сейчас это выясняем...Президент сегодня отменил свою поездку утром, поэтому мы снова работаем над новыми деталями", – сказала Сингх.

Также, по ее словам, в Пентагоне сейчас работают над тем, как решение Байдена отразится на расписании американского министра обороны Ллойда Остина.

"Из-за урагана "Милтон" президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании и дадим об этом знать", – отметила представитель Пентагона.

Мы писали о том, что исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов считает, что без участия Джо Байдена этот "Рамштайн" может стать проходным. Из-за отсутствия американского лидера на встрече может не быть разговоров о каких-либо стратегических решениях касательно помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден отложил свой запланированный визит в Германию, где должен был принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Причиной этого решения стала угроза нового мощного урагана на юге США, который получил название "Милтон".

– Вслед за Байденом визит в Германию отменил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Из-за урагана "Милтон" он из Лаоса вернется домой в Вашингтон.

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