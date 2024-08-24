Пытались пересечь границу: в реке между Боснией и Сербией погибли 11 мигрантов

На реке Дрина на границе между Боснией и Герцеговиной и Сербией утром 22 августа потонула лодка с мигрантами. По состоянию на 23 августа подтверждена гибель 11 человек, в том числе девятимесячного малыша.

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Живыми до берега добрались 18 человек (в том числе трое детей). В пятницу, 23 августа, поиски тел продолжались, сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Директор Службы гражданской защиты Сербской Республики Борис Трнинич уточнил, что лодка перевернулась недалеко от населенного пункта Тегара в муниципалитете Братунац.

Мигранты пытались незаконно пересечь границу из Сербии в Боснию. Большинство были выходцами из Марокко.

"Мы находимся на воде, начинаем поиски с того места, где произошла авария, и снова прочесываем русло реки в надежде найти остальных [жертв]", – сказал командир местного пожарно-спасательного отряда Златан Шимич. Спасатели по состоянию на пятницу не знали, сколько именно человек находились на плавсредстве.

Выжившим передали гумпомощь и временно разместили в приемном центре в Сараево. Их планируют отправить обратно в Сербию.

Детей, родители которых утонули, отправили в центр в Белграде. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, погибшая девятимесячная девочка утонула вместе со своей мамой. Сначала было обнаружено тело женщины, потом – младенца.

Боснийская полиция заявила, что пытается разоблачить и задержать контрабандистов, ответственных за трагедию.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа в Индии произошел взрыв на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia. Погибли 14 человек, еще 18 получили ранения.

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