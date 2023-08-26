'Пытаемся выяснить, как': Байден подтвердил, что самолет Пригожина сбили

Президент США Джо Байден подтвердил, что самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит. Детали инцидента Вашингтон выясняет.

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Так американский лидер ответил на вопросы журналистов, сообщает Sky News. Байден сказал, что США "пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным". Других комментариев на этот счет глава Белого Дома не предоставил.

Напомним, накануне американская разведка подтвердила, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Там считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета. По информации издания The Wall Street Journal, самолет, на борту которого находился куратор ЧВК "Вагнер", не был сбит ракетой класса "земля – воздух".

Тем временем британское издание Inews написало, что к убийству владельца российского ЧВК "Вагнер" может быть причастен представитель Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) генерал-майор Андрей Аверьянов. Он возглавляет подразделение российской военной разведки, проводящее операции за границей по приказу президента РФ Владимира Путина. Одним из таких было отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери в Великобритании в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Кремля Дмитрий Песков высказался о ЧВК "Вагнер", отметив, что такой структуры нет. В то же время он уклонился от вопроса о смерти главы ЧВК Евгения Пригожина;

– на саммите BRICS в Южной Африке, где Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, у него спросили о гибели предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Лавров неадекватно отреагировал на вопросы, грубо ответил и выругался.

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