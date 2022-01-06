Пять ракет упали возле авиабазы в Ираке, на которой находятся военные США: появились подробности

Недалеко от авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада, где размещены американские и другие международные силы, 5 января упали пят ракет. Атака произошла на следующий день после того, как средства ПВО Ирака сбили там два заряженных взрывчаткой беспилотника.

Об этом со ссылкой на представителя коалиции сообщает Reuters: по его словам, самое близкое столкновение случилось примерно в двух километрах от базы, но не причинили никакого ущерба и жертв. А представители иракской армии заявили, что выпущенные снаряды были ракетами "Катюша".

Авиабаза расположена в западной части страны, в пустыне провинции Аль-Анбар. Отмечается, что ее использует возглавляемая США коалицией в западном Ираке – для борьбы с группировкой "Исламское государство".

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Издание NDTV пишет, что эта же база стала мишенью во вторник, 4 января, когда коалиционные силы под руководством США сбили два вооруженных БПЛА. А за день до того коалиция сбила столько же беспилотников, нацеленных на ее комплекс в аэропорту Багдада.

Подчеркивается, что атаки на объекты США произошли в то время, когда Иран и его союзники на Ближнем Востоке провели эмоциональные поминки по случаю второй годовщины убийства иранского командующего генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в багдадском аэропорту

Как известно, Сулеймани и еще 7 иранских военных были убиты 3 января 2020 года в рамках американской спецоперации. 45-й президент США Дональд Трамп тогда заявил, что генерал "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Отметим также: в конце декабря премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими заявил, что международная коалиция завершила вывод своих военных из страны. По его словам, их боевые задания были завершены.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне протестов в Ираке, которые начались в октябре после проведения досрочных выборов в парламент, было совершено покушение на премьера страны. В частности, 6 ноября БПЛА со взрывчаткой атаковал здание Мустафы аль-Кадими. Политик не пострадал, но были ранены шестеро охранников.