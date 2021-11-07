Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьера Ирака: в США отреагировали на покушение

В субботу, 6 ноября, в Багдаде (столица Ирака) совершили покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Кадими. Беспилотник со взрывчаткой атаковал дом политика, однако сам он не пострадал.

При этом были ранены шесть сотрудников службы личной охраны Кадими, пишет Reuters. Отмечается, что нападение произошло на фоне протестов в Ираке, которые начались в прошлом месяце после проведения досрочных парламентских выборов.

5 ноября стычки стали ожесточенными, полицейских забросали камнями, некоторые из них были ранены. В ответ на это силовики применили оружие и слезоточивый газ, один демонстрант погиб.

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В Государственном департаменте США случившееся назвали террористическим актом. Штаты осудили покушение и предложили Ираку помощь в расследовании инцидента.

"Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака", – отметил пресс-секретарь Нед Прайс.

Сам премьер у себя в Twitter сообщил, что с ним все хорошо и призвал народ к "спокойствию и сдержанности во имя Ирака".

Покушение произошло в районе Багдада, где находится множество правительственных зданий и иностранных посольств. Сообщается, что в результате взрыва незначительные повреждения получила резиденция Кадими, а также автомобиль в гараже.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение на политика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ираке заявили о захвате финансового руководителя террористической организации "Исламское государство".