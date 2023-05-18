'Путинский лизоблюд': стало известно, из-за чего Джонсон сорвался на Макрона и угрожал его избить

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте 2022 года разразился в адрес французского лидера Эммануэля Макрона руганью и фактически угрожал избить. Британский политик попрекнул президента "подхалимажем" перед диктатором Владимиром Путиным и даже прибегнул к довольно шовинистической колкости на тему поедания лягушек в качестве традиционного французского блюда.

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Об этом изданию Politico рассказал тогдашний помощник Джонсона, заметив, что таким образом глава правительства отреагировал на критику Макрона действий официального Лондона по отношению к беженцам из Украины. Действительно, визовый режим существенно препятствовал украинцам получить убежище на территории Соединенного Королевства.

"Хотя Борис не склонен сильно сердиться или использовать особо крепкие выражения, это был тот случай, когда он действительно взбесился на нашей утренней встрече", – поделился воспоминаниями Гутто Хари, который на момент премьерства Джонсона занимался связями с общестенностью.

Отметим, что на сегодня во Франции проживает около 100 000 беженцев из Украины, в том числе 20 000 школьников, которые учатся в местных учебных заведениях. В то же время в Соединенном Королевстве, по данным украинского посольства, от войны скрывается 160 тысяч наших сограждан, 42% из которых уже трудоустроены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон раскритиковал утверждение российской пропаганды о том, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для России, и называл это "глупостью". Он призвал правительство Украины начать необходимую подготовку к вступлению в Альянс как можно скорее.

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