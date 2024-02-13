Путинская Россия представляет угрозу: Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе

Учитывая угрозу со стороны России, Европа должна значительно увеличить производство оружия. Европейские партнеры должны объединить свои заказы и гарантировать оборонной промышленности работу на следующие несколько десятилетий.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 12 февраля, на церемонии закладки строительства нового завода боеприпасов для оборонной компании Rheinmetall, сообщило немецкое издание Stern. Он призвал Европейские страны усилить усилия по производству оружия.

"Мы должны перейти от производства – к крупномасштабному производству вооружений", – заявил Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что это нужно сделать срочно, потому, что "мы живем не во времена мира".

По его словам, агрессивная война России в Украине и имперские амбиции РФ, открыто высказанные президентом Владимиром Путиным, являются "главной угрозой европейскому мирному порядку".

Шольц сделал такие комментарии по случаю церемонии закладки нового завода боеприпасов Rheinmetall в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. Ожидается, что завод будет производить 200 тысяч артиллерийских снарядов ежегодно.

Он отметил, что производство такого количества снарядов – поразительная цифра.

"С другой стороны, мы знаем, что сейчас на фронте – на востоке и юге Украины – заметьте, каждый день тратится несколько тысяч артиллерийских снарядов", – отметил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что сейчас в Украине решается, "есть ли у нашего мирного порядка, есть ли у нашего мира, основанного на правилах, будущее".

"Россия должна потерпеть поражение в своей попытке силой аннексировать соседнее государство. Не только США, но и европейским странам нужно сделать больше, чтобы поддержать Украину. Обязательств, взятых на данный момент, просто недостаточно", – подчеркнул канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели двусторонние переговоры в Вашингтоне. Одной из основных тем в ходе встречи политиков стала дальнейшая поддержка Украины в войне.