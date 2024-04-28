'Этически неоднозначный вопрос': в Польше высказались о возвращении мужчин из-за границы в Украину

В Польше отметили, что Украина сама должна проявить инициативу в вопросе сотрудничества с польской стороной по возвращению на родину военнообязанных украинцев. В целом этот вопрос в Варшаве воспринимают как "нравственно неоднозначный", хотя и понимают, что Украина нуждается в пополнении для своей армии, чтобы защититься от российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский в эфире TVN24. Он также назвал "интересной" идею многомесячной давности по приостановке социальных льгот тем, кто не сможет доказать "регламентированные отношения с военной службой".

Журналисты поинтересовались у Сикорского, обращалась ли украинская сторона к польским властям с просьбой о помощи в возвращении в Украину мужчин призывного возраста. Глава польской дипломатии ответил, что Польша ждет инициативы от Украины.

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", – отметил Сикорский.

Он добавил, что пока нет детальной информации о том, как именно Украина планирует возвращать своих военнообязанных граждан из-за границы после принятия закона о мобилизации. Однако во время визита Сикорского в Киев в декабре прошлого года украинские коллеги делились с ним идеей о введении специальных документов для мужчин за рубежом, подтверждающих "регламентированные отношения с военной службой". У поляков, добавил глава МИД Польши, украинские партнеры тогда просили не продлевать социальные льготы тем, у кого не будет таких документов.

Такой путь решения проблемы Сикорский назвал "интересной идеей".

Напомним, ранее юристы объяснили, кого касаются ограничения по выдаче документов консульствами Украины за границей.

Также появилось разъяснение, как украинцы за границей могут уточнить свои военно-учетные данные, чтобы не потерять возможность получать консульские услуги.