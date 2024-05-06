Путин вырезал сердце убитой косули и подарил его Берлускони: друг политика припомнил 'знаковый' случай

Бывший премьер-министр Италии ныне покойный Сильвио Берлускони в 2013 году стал свидетелем жесткого поведения российского диктатора Владимира Путина во время охоты. По словам бывшего сенатора от партии "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто, главарь Кремля на глазах у Берлускони вырезал сердце оленя.

Случай жестокого обращения с животными произошел во время совместного отдыха Путина и Берлускони в России в 2013 году. Об этом Чикитто рассказал в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Берлускони никогда даже не прикасался с ружью, но тем не менее Путин заставил его пойти на охоту. В лесу российский диктатор увидел двух оленей и предложил своему итальянскому гостю убить животных. Берлускони ответил отказом, после чего Путин взял ружье и убил их.

"Я никогда не прикасался к винтовке. Но он настоял, и я сопровождал его. Когда мы добрались до леса, он дал мне винтовку. Я обеспокоился. Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и жестом предложил мне посмотреть на одного: "Это твое. Стрелять". Я дал ему понять, что даже если бы я умер, я бы не выстрелил. Затем он застрелил их обоих. Он посмотрел на меня с удовлетворением: "Сегодня я предложу тебе необыкновенную еду", – пересказывает слова покойного друга Чикитто.

Однако апогеем жестокости Путина во время охоты стало не убийство животных. Берлускони рассказывал другу, что после выстрелов диктатор подошел к трупам оленей и начал из разделывать. В частности, Путин вырезал у животного сердце, положил на деревянный поднос и предложил Берлускони "исключительную еду".

Также Чикитто рассказал, что после этого Берлускони отошел от Путина и его вырвало. При этом во время разговора с другом экс-премьер встал на защиту диктатора и предположил, что это просто "привычка охотника".

Напомним, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони скончался в июне 2023 года. Жизнь политика оборвалась на 87-м году жизни.

До своей смерти он успел сделать немало скандальных заявлений о войне РФ против Украины. В частности, Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, которую на самом деле развязала Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года агрессию кремлевского диктатора Владимира Путина Берлускони назвал вполне обоснованной, ведь после прихода к власти шестой президент Украины якобы начал втрое сильнее атаковать "Л/ДНР", и в результате главари террористов были вынуждены обратиться к Путину.

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