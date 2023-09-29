Путин ввел 'праздник' оккупации украинских областей: Минобороны Британии метко его высмеяло

Министерство обороны Великобритании отреагировало на действия России, которая назвала вторжение российских вооруженных сил в Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области "праздником оккупации". В ведомстве отметили, что никто в мире, кроме стран-союзников Путина не признает оккупацию.

Об этом сообщили в соцсети Х (Twitter) в четверг, 28 сентября. В источнике опубликовали видео с перекотиполем и поинтересовались, сколько стран в течение года публично признали результаты фейковых "референдумов" России на временно захваченных и оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Там отметили, что весь мир, кроме Северной Кореи и Сирии, не признает фиктивных "референдумов" и поддерживает Украину.

Видео дня

28 сентября российский лидер Владимир Путин подписал закон, учредивший новый "праздник" – День попытки аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, который в России был назван "Днем воссоединения". Дата этого "праздника" была установлена на 30 сентября, в точное соответствие с датой подписания в 2022 году фиктивных "договоров" о включении новых территорий в состав Российской Федерации.

Соответствующий российский закон приняли на заседании Совета Федерации РФ 25 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном поселке Днепряне на Херсонщине подвыпившие оккупанты устроили перестрелку. В результате разборок пятеро захватчиков стали "200-ми".

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