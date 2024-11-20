Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину планирует посетить Индию – Bloomberg

Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию – первый с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Этот шаг является признаком провала усилий США по изоляции российского лидера на международной арене.

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Об этом пишет Bloomberg. Путин должен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но конкретные даты поездки согласовываются.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "с нетерпением ждет этой поездки".

"После двух визитов премьер-министра Моди в Россию теперь пришло время для визита президента Путина в Индию. Мы придаем большое значение этим контактам", – отметил он.

До начала войны Россия и Индия регулярно проводили ежегодные саммиты, однако эти встречи были прерваны. По данным Bloomberg, индийская сторона избегала личной встречи с Путиным в декабре 2022 года, когда тот угрожал применить ядерное оружие в Украине.

Россия и Индия имеют длительные стратегические связи, берущие начало со времен холодной войны. Нью-Дели активно покупает российское оружие и нефть, став одним из крупнейших покупателей нефти после введения Запада санкций против Москвы.

В июле 2023 года Моди встречался с Путиным в Москве во время своего первого визита в Россию с начала войны против Украины. Тогда премьер назвал Путина своим "другом", что вызвало критику из-за того факта, что встреча состоялась на фоне российского удара по детской больнице в Киеве.

Готовность Моде посетить Путина вызвала обеспокоенность в США, стремящихся изолировать российского диктатора на международной арене из-за войны против Украины. В то же время Вашингтон понимает, что Индия нужна ему для противодействия влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если визит Путина в Индию состоится, это может стать демонстрацией уверенности Кремля в способности укреплять связи с ключевыми партнерами, несмотря на международное давление. Для Индии это шанс подтвердить свою роль как глобального игрока, способного поддерживать связи как с Западом, так и с Россией.

Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за военные преступления в Украине, что затруднило его участие в международных мероприятиях. Индия не является членом МКС, потому юридически не обязана выполнять этот ордер.

Ранее из-за угрозы ареста Путин не посещал саммит БРИКС в Южной Африке и саммит G20 в Бразилии. В сентябре он совершил визит в Монголию, которая также является членом МКС, но подверглась критике за невыполнение обязательств.

Под руководством Моди Индия позиционирует себя как глобальный игрок, который может быть посредником между Западом и Россией по поводу войны РФ против Украины. Нью-Дели воздерживается от прямой критики агрессии РФ и призывает к диалогу и дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию поддержал посредничество Нью-Дели в политическом урегулировании войны России против Украины. Он призвал страну поддерживать "долговременный и справедливый мир".

– В преддверии саммита БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что Индия "хочет мира в Украине".

– Примечательно, что, по данным Bloomberg, Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запретных технологий для РФ.

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