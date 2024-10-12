Микросхемы, чипы и станки: Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для России – Bloomberg

Несмотря на многочисленные санкции страна-террорист Россия продолжает получать из-за границы электронные компоненты и оборудование. Одной из стран, помогающих РФ получать микросхемы и станки, является Индия.

Видео дня

Индийский экспорт ограниченных товаров для России достигает 95 млн долларов в месяц. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

По информации чиновников, говоривших на условиях анонимности, экспорт микрочипов, схем и станков из Индии в Россию превысил $60 млн в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы 2024 года. При этом в июле объем индийского экспорта в РФ резко вырос до $95 млн. Стоит отметить, что на сегодняшний день только Китай превосходит Индию по объему поставок россиянам микросхем и чипов.

Примечательно, что министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эту тенденцию. По словам чиновников, последние данные свидетельствуют о том, что почти пятая часть технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США и Европейский союз сосредоточили большую часть своих санкционных усилий на списке технологий, которые присутствуют в российском оружии или необходимы для его создания. Экспорт большинства таких товаров двойного назначения напрямую в Россию запрещен, поэтому Москва начала закупать их в третьих странах.

На Западе продолжают работают над ограничением некоторых из этих маршрутов. В частности, речь идет о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Также страны, помогающие российскому ВПК, включают Малайзию и Таиланд.

Роль Индии в поставках таких товаров представляет собой еще одну проблему, поскольку политики США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, несмотря на то что он поддерживает тесную связь с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что артиллерийские снаряды, купленные у производителей оружия в Индии, перенаправляются европейскими покупателями в Украину. Несмотря на гнев и протесты России, Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Индию отказаться от импорта нефти из РФ. По его словам, это может поставить диктатора Владимира Путина перед серьезными вызовами. Также Зеленский призвал Индию пересмотреть свои торговые отношения с Москвой, чтобы снизить ее способность продолжать агрессию против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!