Путин вмешается в конфликт Беларуси и Польши? Фейгин назвал основание

Ситуация с беженцами на польско-беларусской границе разрешится без подключения НАТО. Альянс будет вынужден вмешаться только в том случае, если в конфликте, воспользовавшись статусом союзного государства с Беларусью, захочет принять участие Россия.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Последнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в НАТО возникло "напряжение" из-за "предупреждений" России, является "публичной игрой", – добавил он.

"Это не более, чем публичная игра со стороны Путина. Мы не видим никаких существенных изменений в позиции НАТО. Путин известен своими странными эскападами. Иногда он заявляет что-то совершенно безумное. Поэтому думаю, ничего серьезного за этими словами не стоит", – заметил Фейгин.

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По его оценкам, текущая ситуация свидетельствует о том, что Польша самостоятельно может ответить на кризис мигрантов на границе. "Если на границе произойдут какие-то столкновения, то у Польши достаточно сил, чтобы ответить", – сказал правозащитник.

"Но если к конфликту подключится Россия, то тут возможно действие натовского устава, соответствующих статей о коллективной безопасности", – заметил он. Вместе с тем Фейгин убежден, что Москва не будет непосредственно вовлекаться в конфликт, "чтобы не нести ответственности за этот кризис".

По его прогнозам, Евросоюз примет определенное количество мигрантов, "исчисляемое сотнями, а не тысячами". Остальные будут отправлены назад в свои страны.

Напомним, на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин сказал такую фразу, посвященную НАТО: "Наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что НАТО сломало все механизмы диалога с Россией, и что Кремль намерен действовать. Одновременно в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе наблюдается спад напряжённости.