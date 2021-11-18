Путин заявил, что НАТО 'сломало механизмы' диалога и пригрозил последствиями

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предупреждения Москвы о возможном накале военной обстановки в связи с учениями армий Североатлантического Альянса (НАТО) в Черном море со стороны Москвы дали о себе знать. Они якобы вызвали внутри самого блока серьезное напряжение.

Об этом президент рассказал, присутствуя на заседании коллегии Министерства иностранных дел, передает агентство "РИА". Путин считает, что подобное поведения Запада у границ России больше не останется без реакции.

"НАТО сломало все механизмы диалога, на действия у границ мы будем реагировать. Начиная с того, что они выдворили на голом месте, без оснований всех наших дипломатов из стран в своем Альянсе, поэтому, думаю, они не должны обижаться", – подчеркнул российский гарант.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Путин углядел в учениях НАТО в Черном море серьезную угрозу для безопасности России.